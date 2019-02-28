Son Dakika Haberleri: İstanbul- Esenyurt'ta İş Makinesinin Üzerine Yıkımını Yaptığı Bina Çöktü

İstanbul- Esenyurt'ta İş Makinesinin Üzerine Yıkımını Yaptığı Bina Çöktü

27 dakika önce

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHAEsenyurt'ta iş makinesinin üzerine yıkımını yaptığı 3 katlı bir bina çöktü.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta iş makinesinin üzerine yıkımını yaptığı 3 katlı bir bina çöktü. İş makinesinin operatörü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Sultaniye Mahallesi, 834 sokaktaki bulunan ve yenisinin yapımı için müteahhit tarafından yıkım çalışmaları devam eden 3 katlı bir bina, Hamdi Yalçın'ın kullandığı iş makinasının üzerine çöktü. Enkazın altında kalan iş makinasının operatörü Yalçın kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan Yalçın'ın ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çöken binanın olduğu sokak tedbir amacıyla kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:42 Kaynak: DHA

Esenyurt, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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