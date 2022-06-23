İSTANBUL-ESENYURT'TA JANDARMA OPERASYONUNDA 3 MİLYON SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ESENYURT'TA JANDARMA OPERASYONUNDA 3 MİLYON SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

23.06.2022 11:17
İSTANBUL-ESENYURT'TA JANDARMA OPERASYONUNDA 3 MİLYON SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın Esenyurt'ta yaptığı operasyonda 3 milyon sahte dolar ele geçirildi.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın Esenyurt'ta yaptığı operasyonda 3 milyon sahte dolar ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, sahte dolar imalatı yapıldığına dair aldığı ihbar üzerine Esenyurt'ta bir rezidansa operasyon düzenledi. Operasyonda 100'lük banknotlar şeklinde yurt içi ve yurt dışı piyasasına sürülmeye hazırlan 3 milyon sahte Amerikan doları, 1 bilgisayar ve yazıcı düzeneği, 1 para sayma makinesi, 1 serigrafi tezgahı, 1 kızılötesi para kontrol cihazı, 3 sahte para tespit cihazı ele geçirilirken S.K isimli kişi gözaltına alındı.

Teknik incelemede ele geçirilen sahte Amerikan dolarlarının basımında, gerçeği ile sahtesinin ayırt edilmesinin önüne geçmek amacıyla kızılötesi ışığa duyarlı özel boya kullanıldığı ve Amerikan doları üzerinde bulunan şekillerin gözle yapılan kontrolde beliren renk değişimlerinin serigrafi tezgahında işlenerek gerçeğine yakın hale getirildiği tespit edildi.

Şüpheli şahıs S.K. ise Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

YORUMLAR
500
22 kilogram eroin ele geçirildi 22 kilogram eroin ele geçirildi
Kaynak: DHA

Jandarma, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA JANDARMA OPERASYONUNDA 3 MİLYON SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
14:05 Merkez Bankası, haziran ayında da faizi yüzde 14'te sabit bıraktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 15:52:53. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA JANDARMA OPERASYONUNDA 3 MİLYON SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement