Esenyurt'ta etkili olan sağanak hayatı felç etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta etkili olan sağanak hayatı felç etti

26.08.2022 20:41
Esenyurt'ta etkili olan sağanak hayatı felç etti

İstanbul Esenyurt'ta kısa süreli etkili olan sağanak yağış, bazı mahallerde hayatı felç etti.

İstanbul Esenyurt'ta kısa süreli etkili olan sağanak yağış, bazı mahallerde hayatı felç etti. Akçaburgaz Mahallesi'nde sokak ve caddelerde taşkınlar yaşanırken, bir önceki sağanak yağıştan dolayı boşaltılan bir binanın bodrum katındaki dairenin yine sular altında kaldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde bazı ilçelerde etkili oldu. Kısa süreli etkili olan sağanak yağış, Esenyurt'ta bazı mahallelerde adeta hayatı felç etti. Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Sudan dolayı ilerleyemeyen bir sürücü, başka bir araç yardımıyla çekilerek sudan kurtarıldı. Bir binanın bodrum katında bulunan ve daha önce boşaltıldığı öğrenilen daire tamamen sular altında kaldı. Sokaklardaki su birikintileri ekiplerin çalışmalarıyla çekildi. Akçaburgaz Mahallesi'ndeki su baskınları ise dronla böyle görüntülendi.

"Yağmur şiddetli yağdığında bodrum ve bahçe katlarını su basıyor"

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi sakini Tuncay Kılıç, "Belediyenin yapmış olduğu yağmur su kanallarıyla atık su kanallarını aynı rögara vermesi buradaki evlerin bahçe ve bodrum katlarının su basmasına neden oluyor. Yağmur şiddetli yağdığında bodrum ve bahçe katlarını su basıyor. Hem de 30-40 santimetre. Esenyurt'ta örnekleri var. Ölen insanlar da var. Burada bir dere var. Burada yarım saat önce arabalar tekne gibi yüzüyordu" dedi.

"Daire boştu, geçen su bastığından dolayı adamlar boşalttı"

Alt yapı yetersizliğinden dolayı evlerin su bastığını ifade eden Kemal Aktaş, "Burası 20-30 yıldır bu şekilde. Alt yapı yetersizliğinden dolayı en ufak yağmurda evleri, bahçe katları, iş yerlerini hep su basıyor. Geliyorlar biraz su çekip gidiyorlar. Buranın çözümü alt yapının yapılmasıdır. Daire boştu. Geçen su bastığından dolayı adamlar boşalttı. 2 gün önce adam gelip tadilat yaptı. Dekor yaptı, kapıları değişti. Bugün yine daire tavana kadar su doldu" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta etkili olan sağanak hayatı felç etti - Son Dakika

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