İSTANBUL - ESENYURT'TA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)
7 dakika önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:44 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman binayı sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Balkonları çıkan aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi itfaiye kurtardı.
Görüntü Dökümü:
-------
-Yükselen duman
-İftaiyenin kurtarması
-Bebeklerin alınması
-Sokakta bekleyenler
İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda öğretmenden sakızlı işkence Bileziğini satıp bir kovan arı aldı, şimdi paraya para demiyor Yargıtay'dan özel hayat kararı: Hangi kamera kaydı özel hayatı ihlal eder TOKİ, 267 konutu açık artırma ile satışa sundu