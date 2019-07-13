Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - ESENYURT'TA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL - ESENYURT'TA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)

7 dakika önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

İSTANBUL - ESENYURT'TA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ESENYURT'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman binayı sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Balkonları çıkan aralarında bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi itfaiye kurtardı.

Görüntü Dökümü:
-------
-Yükselen duman
-İftaiyenin kurtarması
-Bebeklerin alınması
-Sokakta  bekleyenler


İstanbul, Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda öğretmenden sakızlı işkence Bileziğini satıp bir kovan arı aldı, şimdi paraya para demiyor Yargıtay'dan özel hayat kararı: Hangi kamera kaydı özel hayatı ihlal eder TOKİ, 267 konutu açık artırma ile satışa sundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 15:52:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - ESENYURT'TA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]