İSTANBUL-ESENYURT'TA MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

ESENYURT'ta, seyir halindeki minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlere teslim olan minibüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Fatih Mahallesi 930 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, seyir halindeki 75 AE 501 plakalı minibüste birden dumanlar yükseldi. Minibüs sürücüsü, kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede alevlere teslim olan minibüs, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken minibüs hasar oluştu.