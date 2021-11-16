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İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI - Son Dakika

İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI

16.11.2021 12:38

ESENYURT'ta taksi şoförü, eksik para verdiğini iddia ettiği yabancı uyruklu müşteriyle tartıştı.

ESENYURT'ta taksi şoförü, eksik para verdiğini iddia ettiği yabancı uyruklu müşteriyle tartıştı. Minibüse binip kaçmaya çalışan müşteriyi, taksi şoförünün bir meslektaşı elinde demir sopa ile indirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi Erzurum Kongre Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bindiği taksinin parasını eksik verdiği iddia edilen yabancı uyruklu müşteri ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı uyruklu kişi, minibüse binip, kaçmak istedi. Parasını isteyen taksi şoförü ise izin vermemek için minibüs şoförüne söyleyerek, durmasını istedi. Çıkan tartışmayı gören başka bir taksici ise olay yerine geldi. Yaşanan tartışmanın nedenini öğrenen taksici, meslektaşına yardım etmek için araçtan demir sopa çıkardı. Minibüsün kapısına gelen taksi şoförü, kaçmaya çalışan yabancı uyrukluyu araçtan indirdi. Kaçmaya çalışan müşteri, taksiciye para verip olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI
İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI
İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI
İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI
İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI
İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI
İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI
İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI
İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI

İstanbul, Esenyurt, Erzurum, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA MÜŞTERİYLE, TAKSİCİNİN 'EKSİK PARA' KAVGASI - Son Dakika
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