İSTANBUL ? ESENYURT'TA OKUL YANINDAKİ ÇÖP AKTARMA TESİSİ VELİLERİ İSYAN ETTİRDİ - Son Dakika
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İSTANBUL ? ESENYURT'TA OKUL YANINDAKİ ÇÖP AKTARMA TESİSİ VELİLERİ İSYAN ETTİRDİ

23.09.2022 13:19

ESENYURT'ta, Koza İlköğretim Okulu yanında bulunan çöp aktarma tesisinden gelen kokular mahalle sakinleri ve velileri isyan ettirdi.

ESENYURT'ta, Koza İlköğretim Okulu yanında bulunan çöp aktarma tesisinden gelen kokular mahalle sakinleri ve velileri isyan ettirdi. Çocukları ve kendi sağlıkları için riski oluşturan çöp aktarma tesisisin taşınmasını istediler.

Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan Koza İlköğretim Okulu'nun yanında bulunan çöp aktarma tesisi, mahalleli ve velilerin tepkisine neden oluyor. Tesisten yayılan kötü kokunun dayanılmaz olduğunu belirten mahalle sakinleri ve velileri, taşınması için bir çok kez başvuru yaptıklarını ancak, sonuç alamadıklarını bildirdi. Okul önünde toplanan çevre sakinleri ve öğrenci velileri çöp aktarma tesisinin kaldırılmasını istediklerini söyledi.

"MAHALLELİ OLARAK İMZA TOPLADIK"

Mahalle sakini öğrenci velisi Emrah Girgin, " Esenyurt Belediyesi'ne ait çöp toplanma yerleşkesi okulun hemen yanında. Mahalleli olarak bir çok kez şikayette bulunduk ama, hiçbir şekilde çözüm olmadı. Bununla ilgili mahalleli olarak imza da topladık. İBB Beyaz Masa'ya da bildirdik. 1 Ağustos'ta taşınacağı söylendi. Okul yönetimi de şikayetçi. Kaldırılacağı söyleniyor ama, değişen bir şey yok" dedi.

"KOKU EVİMİZİN İÇİNE KADAR GİRİYOR"

Mahalleli Hazret Oğuroğlu, "Bu tesisten çıkan koku, evimizin içine kadar giriyor. Biz de insanız. Şikayet ettiğimiz halde tesis bir türlü taşınmadı" diye konuştu.

Öğrencinin velisi olan Fatih Ekiz, "Burada binlerce çocuk var. 1 Ağustos'ta kaldırılacağı söylendi ama, 21 Eylül oldu hala taşınmadı. Burası pislik saçıyor. Kokudan yanından geçilmiyor. Sadece okul değil bu evler de aynı durumda. Yıllardır bu kokuyu çekiyoruz. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Esenyurt, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? ESENYURT'TA OKUL YANINDAKİ ÇÖP AKTARMA TESİSİ VELİLERİ İSYAN ETTİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL ? ESENYURT'TA OKUL YANINDAKİ ÇÖP AKTARMA TESİSİ VELİLERİ İSYAN ETTİRDİ - Son Dakika
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