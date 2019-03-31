İstanbul - Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı: Oy Sayımına Bir Süre Ara Verildi (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat KORKMAZ- İstanbul DHAEsenyurt'ta bir okulda yangın çıkması sonucu oy sayımına bir süre ara verildi.
Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat KORKMAZ- İstanbul DHA
Esenyurt'ta bir okulda yangın çıkması sonucu oy sayımına bir süre ara verildi. Dumanın tahliye edilmesinin ardından oy sayımı tekrar başladı.
Esenyurt'ta bulunan Kıraç Limak Türkerler İlkokulu'nun bodrum katında bulunan kağıtlar henüz bilinmeyen nedenle yandı.
Okulu duman kaplaması nedeniyle polisler hariç içeridekiler dışarıya çıkarıldı. İtfaiye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin duman tahliyesinin ardından oy sayımına tekrar başlandı. Olay sonrası seçim güvenliğine etki edebilecek bir husus tespit edilmediği belirtildi.
Göüntü Dökümü:
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-Okuldan görüntü
-İtfaiye ekipleri
-Dışarıda bekleyenler
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:32 Kaynak: DHA
Esenyurt'ta Okulda Yangın Çıktı! Oy Sayımına Ara Verildi
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