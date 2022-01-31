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İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI - Son Dakika

İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI

31.01.2022 17:10

ESENYURT'ta, bir kişi sokak ortasında tabancayla bacağından yaraladığı kişiyi daha sonra cep telefonu ile kayda aldı.

ESENYURT'ta, bir kişi sokak ortasında tabancayla bacağından yaraladığı kişiyi daha sonra cep telefonu ile kayda aldı. Yaşananlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Örnek Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. sokakta yürüdüğü sırada tanımadığını iddia ettiği iki kişi ile tartışmaya başladı. Tartıştığı kişilerden biri belinden çıkardığı tabanca ile G.K.'ya bir el ateş etti. Bacağından yaralanan adam yere düşerken, silahlı saldırgan yürürken G.K.'yı cep telefonu ile kayda alıp olay yerinden yürüyerek ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. G.K.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmanın ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise sokaktaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI
İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI

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Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA ÖNCE TABANCAYLA YARALADI SONRA CEP TELEFONUYLA KAYDA ALDI - Son Dakika
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