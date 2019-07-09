Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN
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İSTANBUL- ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN

32 dakika önce

Esenyurt'ta elbise askısı üreten plastik fabrikasında yangın çıktı.

Esenyurt, İtfaiye, Güncel
Esenyurt'ta elbise askısı üreten plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, binada hasar oluştu.
Hadımköy, Isıso Sanayi Sitesinde bulunan ve elbise askısı ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 17.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yoğun duman yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yüz kişinin çalıştığı öğrenilen fabrikada yangın nedeniyle işçiler servislere bindirilerek evlerine gönderildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile söndürülürken, binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İSTANBUL- ESENYURT'TA PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:33 Kaynak: DHA
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