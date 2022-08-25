Herkes Trabzonlu sandı ama maçın önüne geçen tribündeki gizemli güzel bakın kim çıktı

Kaynak: AA

Pınar Mahallesi, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta akıntıya kapılan çocuğu 2 kişi kurtardı - Son Dakika

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