Esenyurt'ta akıntıya kapılan çocuğu 2 kişi kurtardı - Son Dakika
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Esenyurt'ta akıntıya kapılan çocuğu 2 kişi kurtardı

25.08.2022 16:14

İstanbul Esenyurt'ta sağanak nedeniyle oluşan akıntıya kapılan çocuğu, 2 kişi caddenin kenarına çekerek kurtardı.

İstanbul Esenyurt'ta sağanak nedeniyle oluşan akıntıya kapılan çocuğu, 2 kişi caddenin kenarına çekerek kurtardı.

Pınar Mahallesi'nde, yokuşunda bulunduğu bir caddede sağanak nedeniyle oluşan selde 1 çocuk akıntıya kapıldı.

Bir süre akıntıda sürüklenen çocuk, yol kenarındaki otomobile tutunarak kurtulmaya çalıştı.

Durumu gören 2 kişi, çevredekilerin de yardımıyla akıntıya kapılan çocuğu caddenin kenarına çekti.

Akıntıya kapılan çocuğun kurtarılması cep telefonu kamerasınca da kaydedildi.

Selde yere düşen kadın otomobili tuttu

Aynı caddede, sele kapılan kadın ise son anda bir otomobile güçlükle tutundu.

Akıntı nedeniyle yere düşen kadın, çevredekilerin yardımıyla bir binanın girişine getirildi.

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Kaynak: AA

Pınar Mahallesi, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta akıntıya kapılan çocuğu 2 kişi kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta akıntıya kapılan çocuğu 2 kişi kurtardı - Son Dakika
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