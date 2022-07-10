İSTANBUL-ESENYURT'TA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA YOL AÇTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ESENYURT'TA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA YOL AÇTI

10.07.2022 12:27

ESENYURT'ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

ESENYURT'ta gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Kıraç'ta birçok ev ve işyerini su basarken, ilçeden geçen bir derenin taştığı ve çevredeki vatandaşların zor durumda kaldığı belirtildi. Yoğun yağış nedeniyle bir fabrikada yaşanan su baskınında ise bazı işçilerin mahsur kaldığı öğrenildi.

Sağanak yağış Esenyurt ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde etkili oldu. Yağışla birlikte sel suları yolları doldururken, birçok ev ve işyerini de su bastığı öğrenildi. İlçede bulunan bir derenin taştığı öğrenilirken dere çevresinde bulunan vatandaşların ise güçlük çektiği belirtildi. Bölgedeki yoğun yağış devam ederken, belediye ekipleri de ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

FABRİKADAKİ 4 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Akçaburgaz Mahallesi 3137 Sokak içerisinde bulunan bir fabrikada ise 4 işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Yağış nedeniyle fabrika sular altında kalırken, elektrik kaçağı ihtimaline karşı işçilere müdahale edilemediği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Selin vurduğu Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı Selin vurduğu Esenyurt'ta bodrum katta mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişiyi vatandaşlar kurtardı İstanbul'da sağanak etkili oldu İstanbul'da sağanak etkili oldu
Kaynak: DHA

Esenyurt, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA YOL AÇTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:19 Bayram tatilinde kaybolan minik Utku'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı! Ailesi feryat figan...
12:16 Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı
12:16 Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı
12:13 Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA SAĞANAK YAĞIŞ SU BASKINLARINA YOL AÇTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement