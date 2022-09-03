Olayda silahla vurulan Ahmet K. ile Murat Ö. çevredeki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı Ahmet K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Murat Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Hadımköy, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta silahla vurulan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı - Son Dakika

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