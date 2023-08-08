Çalışma izni bulunmayan Afrikalı genç, kendisini bırakması için sivil polisin ayaklarına kapandı

Göçmenlerin yoğun olarak ikamet ettikleri İstanbul Esenyurt'te kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Afrikalı bir gencin kendisini bırakması için sivil polisin ayaklarına kapandığı görüldü.

YABANCI UYRUKLULARA YÖNELİK İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başlattığı operasyonun ardından İstanbul genelinde yabancı uyruklulara yönelik kimlik sorgulama işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Çalışma ve ikamet izni bulunmayan yabancı uyruklular sınır dışı edilme işlemleri başlatılmak üzere Göç İdaresi'ne gönderiliyor.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Bu kapsamda İstanbul'un Esenyurt ilçesinde denetim gerçekleştiren sivil polis, yabancı uyruklu bir gençten kimlik istedi. Kimliği bulunmayan gençle ilgili polis, diğer ekiplerle iletişime geçti.

AYAKLARINA KAPANDI

Bu esnada da hakkında işlem yapılacağını öğrenen Afrikalı genç, kendisini bırakması için polisin ayaklarına kapanıp yalvardı. Bir süre polise yalvaran gencin bu halleri başka bir vatandaşın kamerasına yansıdı.