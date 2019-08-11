İSTANBUL- ESENYURT'TA TAKLA ATAN ARAÇ KAMERADA

Esenyurt'ta kavşakta bir aracın çarpmasının ardından takla atan araçtaki sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Esenyurt'ta kavşakta bir aracın çarpmasının ardından takla atan araçtaki sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1993'üncü Sokak üzerinde yaşandı. Ergün Şimşek hafif ticari aracıyla kurban kesmek üzere yola çıktı. Şimşek yolda seyir halindeyken, yan yoldan gelen araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Şimşek'in kullandığı araç takla attı. Kazayı gören vatandaşlar Şimşek'in yardımına koştu. Kazada Şimşek'in burnu bile kanamadı. Olay yerine çağrılan çekici ile Şimşek'in aracı otoparka çekildi.

GÜVENLİK KAMERASI

Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şimşek'in yönetimdeki araca diğer yoldan çıkan aracın çarpması daha sonra ise aracın takla atması yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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