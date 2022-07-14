Esenyurt Örnek Mahallesi'ndeki dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı. Sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL ? ESENYURT'TA TAKSİCİ TARTIŞTIĞI YOLCUYU ARKADAŞIYLA TEKME TOKAT DÖVDÜ - Son Dakika

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