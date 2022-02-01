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İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika

İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

01.02.2022 12:57

ESENYURT'TA bir iş merkezinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.

ESENYURT'TA bir iş merkezinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta bulunan 4 katlı iş merkezinin en üst katında bulunan tekstil atölyesinde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Kıraç gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN
İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN

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Osmangazi, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika


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