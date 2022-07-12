İstanbul Esenyurt'ta tepki çeken olay! "Yan baktın" diyen 6 kişi, yoldan geçen bir gence saldırdı - Son Dakika
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İstanbul Esenyurt'ta tepki çeken olay! "Yan baktın" diyen 6 kişi, yoldan geçen bir gence saldırdı

12.07.2022 13:42

İstanbul'un "hep batıya giderek tekrar doğuya mı geldik?" diye affalamanıza yol açan ilçesi Esenyurt'ta panelvan aracın içerisinde bulunan 6 kişi, iddialara göre 'yan baktın' diyerek yoldan geçen bir gence saldırdı. O anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gece saat 01.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde iddialara göre panelvan bir araç içerinde bulunan 6 kişi, yoldan geçen bir gencin, kendilerine yan baktığını düşünerek ortalığı birbirine kattı. Saniyeler içerisinde araçtan inen şahıslar, yolda yürüyen gence tekme ve tokatlarla saldırdı.

SALDIRIYA UĞRAYAN GENÇ, YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Yaşanan olayın ardından büyük bir rahatlıkla araçlarına geri dönen şahıslar gözden uzaklaşırken, genç aldığı darbelerle sersemleyerek yürüyemez hale geldi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Esenyurt'ta tepki çeken olay! 'Yan baktın' diyen 6 kişi, yoldan geçen bir gence saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta tepki çeken olay! "Yan baktın" diyen 6 kişi, yoldan geçen bir gence saldırdı - Son Dakika
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