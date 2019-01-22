İstanbul- Esenyurt'ta Tır Bariyerlere Çarptı, Trafik Aksıyor
1 saat önce
İstanbul- (havadan görüntülerle) ESENYURT'TA TIR BARİYERLERE ÇARPTI, TRAFİK AKSIYOR (ek görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul- (havadan görüntülerle) ESENYURT'TA TIR BARİYERLERE ÇARPTI, TRAFİK AKSIYOR (ek görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:28 Kaynak: DHA
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