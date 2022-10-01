Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın, lüks aracın üstüne çıkıp olay çıkardı

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı kişinin aracının üstüne çıktı. Aracın kaputuna vuran ve bağıran kadın, dehşet saçtı.

İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı kişinin aracının üstüne çıkarak oturdu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere göre, hareket etmeye başlayan aracın kaputuna oturan kadın, sürücü ve çevredekilere bağırdı. ARABANIN ÜSTÜNE ÇIKIP KAPUTA VURDU Hareket eden araçtan inmeyen kadın, kaputa da elleriyle vurdu. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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