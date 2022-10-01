İstanbul'da yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı kişinin aracının üstüne çıkarak oturdu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere göre, hareket etmeye başlayan aracın kaputuna oturan kadın, sürücü ve çevredekilere bağırdı.
Hareket eden araçtan inmeyen kadın, kaputa da elleriyle vurdu. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın, lüks aracın üstüne çıkıp olay çıkardı - Son Dakika