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İstanbul-esenyurt'ta yangın, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
7 saat önce
Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHAESENYURT'ta binada çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 03:44 Kaynak: DHA
Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA
ESENYURT'ta binada çıkan yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.
Esenyurt'ta bulunan bir apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven uzatarak, tahliye etti. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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