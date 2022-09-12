İSTANBUL-ESENYURT'TA YOL KENARINA İDRARINI YAPAN BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADILAR - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ESENYURT'TA YOL KENARINA İDRARINI YAPAN BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADILAR

12.09.2022 10:37

ESENYURT'ta 3 kişi, yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu darbedip bıçakladı.

ESENYURT'ta 3 kişi, yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu darbedip bıçakladı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y. yol kenarında alkol almaya başladı. Bir süre sonra baba ve oğlu yol kenarında idrarını yaptı. Bu sırada çevrede bulunan Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y. baba ve oğlunu uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen Uğur Y. ve Barış Y. ile 3 kişi arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir saldırgan eline aldığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Polisler, yaptıkları çalışma sonucu baba ve oğlu yaraladığı belirlenen Uğur Y.?yi olayda kullandığı bıçakla yakalayarak, gözaltına aldı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu Esenyurt'ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar Esenyurt'ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğlunu bıçakladılar Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TA YOL KENARINA İDRARINI YAPAN BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
16:56 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'dan erken seçim iddiası! Bu kez tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:33:49. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TA YOL KENARINA İDRARINI YAPAN BABA VE OĞLUNU BIÇAKLADILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement