Esenyurt'ta yol verme tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışmasında yabancı uyruklu 2 kişi tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.
Koza Mahallesi TEM Bağlantı Yolu'nda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen bir kişi, 34 ZG 4997 plakalı otomobil içindeki yabancı uyruklu iki kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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