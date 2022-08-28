Esenyurt'ta yol verme tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yol verme tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı

28.08.2022 15:22
Esenyurt'ta yol verme tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı

İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışmasında yabancı uyruklu 2 kişi tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta yol verme tartışmasında yabancı uyruklu 2 kişi tabancayla bacaklarından vurularak yaralandı.

Koza Mahallesi TEM Bağlantı Yolu'nda iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen bir kişi, 34 ZG 4997 plakalı otomobil içindeki yabancı uyruklu iki kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Esenyurt, Koza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta yol verme tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yol verme tartışmasında 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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