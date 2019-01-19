İstanbul- Esenyurt'ta Yürek Burkan Görüntüler

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHAEsenyurt'ta uyuşturucu madde kullanarak sokakta kendinden geçen iki kişi görenlerin yüreğini sızlattı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA



Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanarak sokakta kendinden geçen iki kişi görenlerin yüreğini sızlattı. Bazıları kendinden geçen gencin yanına giderek yardımcı olmaya çalışırken bazıları ise koşar adım uzaklaştı.



Görüntüler Esenyurt'ta çekildi. İlk görüntü Pınar Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde kameralara takıldı. Uyuşturucu madde kullandığı belirtilen bir genç kendinden geçmiş halde yerde yattı. Bazıları yanından koşar adım geçerken bazıları ise yardım etmeye çalıştı.



"ESENYURT'UN TAMAMI BÖYLE"



Yerde yatan gence yardım eden Mehmet Ali Tunç, "Yardım edenleri yok. Bir kere bulaşmışlar. Devletten bir yardım olsa, toplayıp tedavi ettirseler iyi olur. Baktığınız zaman Esenyurt'un tamamı böyle' derken yoldan geçen bir başka kişi ise korktuklarını belirterek yetkililerden yardım istedi. Bir süre sonra ayağa kalkan genç buradan uzaklaştı.



İkinci görüntü ise yine aynı caddede bir gün önce amatör kameralar tarafından kaydedildi. Yine uyuşturucu madde kullandığı belirtilen bir başka kişi de kaldırımda ayakta durmakta zorlanıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Uyuşturucu Tacirlerinin Akılalmaz Oyunları

Denis Shapovalov'u 3-1 Yenen Novak Djokovic, Adını 4. Tura Yazdırdı

Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Yeni Askerlik Sistemiyle İlgili Çalışmada Sona Gelindi