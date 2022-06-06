Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

06.06.2022 12:34
Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ESENYURT'ta dün akşam iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

ESENYURT'ta dün akşam iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Biri ağır 3 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamera görüntülerinde, silahlı kavga sırasında insanların yaşadığı panik anları görülüyor. Fatih Mahallesi Ünverdi Caddesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda biri ağır 3 kişi yaralandı. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinde, yaşanan silahlı kavga sırasında, bazı kişilerin sopa ve sandayelerle silahlı birini kovaladığı dikkat çekti. Görüntülerde kavga sırasında çevredeki insanların korkuyla kaçıştığı ve dükkan kepenklerini indiren esnaflar olduğu görüldü.

- İstanbul
Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'taki çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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