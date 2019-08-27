Son Dakika Haberleri: İstanbul-esenyurt'taki çinko hırsızları güvenlik kamerada
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İstanbul-esenyurt'taki çinko hırsızları güvenlik kamerada

1 saat önce

Esenyurt'ta bir iş yerinden 30 bin lira değerinde çinko çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta bir iş yerinden 30 bin lira değerinde çinko çalan şüpheliler güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüphelilerin ise arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 12 Ağustos Pazartesi günü Esenyurt Osmangazi Mahallesi İrem Sokakta bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheliler iş yeri kapısını kullandıkları kamyonetle kırarak içeri girdi. Şüphelilerin hırsızlık için girdiği iş yerinden 30 bin lira değerinde çinko çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin hırszılık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İş yeri sahibi G.K'nın şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği olay yerindeki ve civarındaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 16 Ağustos Cuma günü kimliği tespit edilen Bahtiyar D.(40) Esenyurt'ta kamyonetle beraber yakalandı. Olaydan 4 gün sonra yakalanan Bahtiyar D. mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Görüntüdeki diğer şüphelilerin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Osmangazi, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:15 Kaynak: DHA
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