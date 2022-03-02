İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

02.03.2022 10:07

? ESENYURT'ta, otobüs duraklarında bekleyen kadınları hedef alan kapkaççılar, 82 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda yakalandı.

? ESENYURT'ta, otobüs duraklarında bekleyen kadınları hedef alan kapkaççılar, 82 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucunda yakalandı. Motosikletli kapkaççıların kadının çantasını gasbettiği anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt, D-100 Karayolu yanyolda plakasız motosikletteki 2 kapkaççı, 20-26 Şubat tarihleri arasında 3 kez, durakta otobüs bekleyen kadınlardan çantalarını gasbetti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 17 kilometrelik mesafede bulunan 82 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Avcılar'da kıraathaneye girdiğini belirlendi. Motosikleti kullanan D.L., kıraathanede yakalandı. Arkasında oturarak kapkaç yapan E.K. ise yaşadığı evin bulunduğu sokakta gözaltına alındı. 2 şüphelinin Bakırköy İncirli Caddesi'nde de, kapkaç yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin çantalardaki cep telefonlarını Üsküdar'a götürüp sattıkları tespit edildi. E.K. ve D.L., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Çalınan telefonlar, Üsküdar'da işyerinde ele geçirildi.

İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI
İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI

YORUMLAR
500
Motosikletli kapkaççılar Esenyurt'ta çaldı, Üsküdar'da sattı Motosikletli kapkaççılar Esenyurt'ta çaldı, Üsküdar'da sattı İstanbul Valiliği ile İSO, anaokulu yapımı için protokol imzaladı İstanbul Valiliği ile İSO, anaokulu yapımı için protokol imzaladı

D-100 Karayolu, Esenyurt, Üsküdar, Kapkaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Karnabahar yemek bile zengin işi oldu: Şubat ayında fiyatı yüzde 107 arttı
10:21 Putin'e tepkiler dinmiyor! Moda camiasından Rus model Irina Shayk tepkisini ortaya koydu.
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
10:13 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalin 7. gününde feci görüntü! Kiev'de yola düşen roket korku dolu anlar yaşattı
09:59 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
09:46 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada maske zorunluluğu konusu var
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:29:09. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENYURT'TAKİ MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement