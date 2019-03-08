Son Dakika Haberleri: İstanbul- Esenyurt'taki Patlama Kamerada

İstanbul- Esenyurt'taki Patlama Kamerada

1 saat önce

İstanbul- ESENYURT'TAKİ PATLAMA KAMERADA (ek görüntüler)Haber-Kamera Ersan SAN-Alper KORKMAZİSTANBUL,(DHA)Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul- ESENYURT'TAKİ PATLAMA KAMERADA (ek görüntüler)

Haber-Kamera Ersan SAN-Alper KORKMAZİSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Namık Kemal Mahallesi 8. Sokak'ta saat 04.45'te meydana gelen patlamanın gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği iddia edilirken, patlama anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde patlamanın çevredeki işyerlerindeki etkisi görülüyor.

EK GÖRÜNTÜLER

3 farklı açıdan patlama anı (Özel)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:30 Kaynak: DHA

İstanbul, Esenyurt, Güncel
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