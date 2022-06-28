İstanbul Esenyurt Üniversitesi mezun öğrencilerini uğurladı

İSTANBUL İstanbul Esenyurt Üniversitesi, mezun öğrencilerini görkemli bir organizasyonla uğurladı. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde bütün bölümlerden yüzlerce öğrenci diplomalarını almanın sevincini yaşadı.

Pandeminin etkisinin azalmasıyla beraber üniversitelerde de mezuniyet törenleri tekrar yüz yüze yapılmaya başlandı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi de düzenlediği mezuniyet töreniyle mezun öğrencilerini uğurladı. Üniversitenin, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde yapılan mezuniyet töreninde yüzlerce öğrenci aynı anda kep atarak mezun olmanın verdiği mutluluğu yaşadı. Törenin ardından öğrenciler aileleriyle ve arkadaşlarıyla DJ performansı eşliğinde hoşça vakit geçirip stres attılar.

"Eğitim ve öğretim hayat boyu devam etmeli"

Törende açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Hayrettin Akkaya; "Şu andan itibaren ülkemiz ve ülkeleriniz sizlerden olgunluk, vakar ve bu kazandığınız hasletlere yaraşır duruş beklemektedir. Sizler seçtiğiniz bölümlerdeki konuları gerçek yönüyle nasıl kavrayacağınızı, yapacağınız işleri zihninizde oluşturmayı ve nesneleri gerçek haliyle bilebilmeyi öğrendiniz" dedi. Sözlerine şöyle devam eden Prof. Dr. Hayrettin Akkaya; "Kıymetli mezunlarımız, bu olgunluğa ulaşırken bedeni, zihni ve ahlaki gelişmenizi de sağladınız. Mesleklerinizin faaliyetlerinin önemini, ilkelerini, metotlarını, etkilerini ve hedefleriyle birlikte toplum ve ülkeniz için faydalarını da idrak ettiniz. Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin 'hamdım, piştim' sözündeki gibi sizler de mesleğinizle ilgili doğruyu bulup kararlılıkla benimsemeyi öğrendiniz. Mesleğinizi icra ederken güçlü birer irade, aklınız ve iradeniz arasında denge kurabilme hasletlerini de geliştirdiniz. Ancak şunu unutmayınız ki, eğitim ve öğretim bütün hayat boyunca devam etmesi gereken bir süreç olup, amacımız kendimizi ve içinde yaşadığımız toplumları gerçek inanca, doğru bilgiye ve erdemli yaşayışa ulaştırmak olduğunu daima hatırda tutmak olmalıdır. Benim varsa haklarım size helal olsun, sizlerin de haklarınızı helal etmenizi dilerim" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Törende birlik beraberlik mesajı

Mezuniyet töreninde konuşan İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt ise, "Ön lisans için iki sene önce, yüksek lisans için ise dört sene önce velileriniz ve sizler bizim kapımızı çaldınız. Çok kıymetli hocalarım mesleklerinde bütün bilgi birikimlerini size aktardılar. Yönetici olduğunuz zaman yetiştirdiğiniz insanları en üst seviyeye çıkararak bu bilgileri aktarmalısınız. İş hayatına atıldığınız zaman size tavsiyem sakın torpil aramayın, iyi bir referans arayın, çaldığınız kapıda sizin arkanızda referans olan kişi desin ki, bu insanın, insanlığına, kişiliğine, dürüstlüğüne ve yeteneğine kefilim. Kişilikli olan insanı alıp eğitmek yönetici yapmak iş adamlarının, yöneticilerin keyif duyduğu bir iştir. Bu sebepten kişiliğinizden asla taviz vermeyin" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajları da veren Orhan Özyurt sözlerine şöyle devam etti; "Bir yönetici olduğunuz zaman vatanınıza, milletinize, devletinize ve bayrağınıza sahip çıkın. Bu gün ülkemizde oynanan oyunlar bizi birbirimize düşürmek üzere emperyal güçler tarafından sergilenmektedir. İnanın, bize bizden başka dost yok. Bizim ülkemizi bizim devletimizi kimse bozamaz." Özyurt ayrıca öğrencilerinden kendi ailelerini ve hocalarını alkışlamalarını isteyerek, "Sizleri bu mutlu gününüze taşıyan anne ve babalarınıza bir alkış istiyorum. Bir alkış da hocalarınıza. Çıktığınız yolda hepinize başarılar diliyorum. Kapımız her zaman sizlere açıktır" diyerek sözlerini noktaladı.

"Bugün onlarla gurur duyuyoruz"

Mezuniyet töreninde yer alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Hecer ise törenle ilgili mutluluklarını ifade ederek, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Mezuniyet törenimiz var ve tüm öğrencilerimizle yıllarca hem bilgi hem de sosyal alanlarda birlikte çalıştık. Bugün onlarla gurur duyuyoruz, çok mutluyuz öğrencilerimiz adına. Akademik hayatlarının bundan sonra da devam etmesini ve hayat yolunda hepsine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Yeniliklere ve geleceğe açık bir üniversiteyiz"

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Uyanık ise öğrencilerini mezuniyetlerinden dolayı kutlarken üniversite olarak yenilikçi ve öncü bir kurum olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Atilla Uyanık; "Hakikaten bugün öğrencilerimiz yeni hayata adım atacakları için çok güzel bir gündeyiz. Biz onları elimizden geldiğince iyi yetiştirmeye çalıştık, gerekli donanımı verdiğimize inanıyorum. Çünkü üniversitemizde çok değerli hocalarımız var. İş hayatında da başarılı olacaklarından eminim. Üniversitemiz çok yeni ve taze bir üniversite ama geleceğe ve yeniliklere açık" dedi. Prof. Dr. Uyanık son olarak da, "Geçmişte belli bir ismi olan üniversitelere talep oluyordu ama bence bu yanlış eğitimi veren taş duvarlar değil hocalardır. Öğrencilerin yetişmesini sağlayan biziz, hocalarımıza o konuda güveniyoruz, elimizden geldiğince güzel eğitimler verdik. Öğrencilerimizin de bu eğitimleri aldıklarından eminim. Yolları bahtları açık olsun bütün öğrencilerimize çalışma hayatında, akademik kariyer yapacak olanlara da başarılar diliyorum" diyerek sözlerine son verdi.