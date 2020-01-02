İSTANBUL -ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL -ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika

İSTANBUL -ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

6 saat önce

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.

İSTANBUL -ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR, System.String[]

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.

Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların polis merkezindeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin tutulduğu polis merkezindeki hareketlilik dikkat çekti. Evrak ve belgelerin polis merkezine getirildiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezi

-Hareketlilik

-Detaylar


İstanbul, Nissan, Lübnan, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
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