İSTANBUL -ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR - Son Dakika

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İSTANBUL -ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
6 saat önce
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili İstanbul'da başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.
Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınanların polis merkezindeki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin tutulduğu polis merkezindeki hareketlilik dikkat çekti. Evrak ve belgelerin polis merkezine getirildiği görüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Polis merkezi
-Hareketlilik
-Detaylar
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