İSTANBUL-ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ADİL SERDAR SAÇAN HAYATINI KAYBETTİ-1 - Son Dakika
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İSTANBUL-ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ADİL SERDAR SAÇAN HAYATINI KAYBETTİ-1

24.05.2023 21:33

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün eski müdürlerinden Adil Serdar Saçan 1962 yılında Erzurum'da doğdu. 18 yıl Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Saçan, 1998'de kurulan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 5 yıl müdürlük yaptı. Saçan 23 Eylül 2009 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanarak ceza evine gönderildi. 15 Ocak 2010'da tahliye edilen Saçan, 2011 yılında, Örümcek Ağı operasyonunda iş adamı Erol Kohen'den rüşvet aldığı ve üniversite öğrencilerine işkence yaptığı gerekçesiyle meslekten kesin olarak ihraç edildi. Saçan, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Kaynak: DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adil Serdar Saçan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ADİL SERDAR SAÇAN HAYATINI KAYBETTİ-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ ADİL SERDAR SAÇAN HAYATINI KAYBETTİ-1 - Son Dakika
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