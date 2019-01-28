Son Dakika Haberleri: İstanbul- Eski Eşi ve Kardeşlerine Kurşun Yağdıran Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul- Eski Eşi ve Kardeşlerine Kurşun Yağdıran Şüpheli Gözaltına Alındı

58 dakika önce

Gaziosmanpaşa'da, eski eşi tarafından silahlı saldırı uğrayan kadın ve iki erkek kardeşi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da, eski eşi tarafından silahlı saldırı uğrayan kadın ve iki erkek kardeşi yaralandı. Silahlı saldırgan Beyoğlu'nda sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sedat A. ile eski eşi Tuğçe C. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Sedat A. önce eski eşi Tuğçe C.'yi ardından eşinin erkek kardeşleri Batuhan ve Buğra C.'yi tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda hafif bir şekilde yaralanan Tuğçe C. ve kardeşleri Batuhan ve Buğra çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan saldırgan Sedat A.'nın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarından Sedat A.'nın kaçtığı istikameti belirleyen ekipler sabah saatlerinde Sedat A.'yı Beyoğlu'nda bir arkadaşının iş yerinde saklandığını tespit etti. Sabah saatlerinde işyerine baskın düzenleyen ekipler, Sedat A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Sedat A.'nın yapılan üst aramasında olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Sedat A., sorgulanmak üzere Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Sedat A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:35 Kaynak: DHA

Sabah, Gaziosmanpaşa, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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