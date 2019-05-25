Son Dakika Haberleri: İSTANBUL-ESKİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KİŞİ MEZARLIKTA YAKALANDI

İSTANBUL-ESKİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KİŞİ MEZARLIKTA YAKALANDI

12 saat önce

ESKİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KİŞİ MEZARLIKTA YAKALANDI (olay yerinden görüntülerle)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL-ESKİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KİŞİ MEZARLIKTA YAKALANDI (olay yerinden görüntülerle)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL-ESKİ EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KİŞİ MEZARLIKTA YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:53 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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