Üye Girişi
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI - Son Dakika

İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI

29.07.2021 10:48

TARİHİ Kadıköy Hal Binası'nın restorasyonu, Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi olarak devam ediyor.

TARİHİ Kadıköy Hal Binası'nın restorasyonu, Haldun Taner Sahnesi Restorasyon ve Yeni Kullanım Projesi olarak devam ediyor. Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nin kaçak yapı olduğunu iddia eden Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon projesinin Tarihi Kadıköy Hal Binası'nın özgün yapısını yok ettiğini ve restorasyon çalışmalarının bir an önce durdurulmasını gerektiğini söyledi.

1927 yılında İtalyan Mimar Umberto Ferrari tarafından inşa edilen, eski Kadıköy Hal Binası günümüzde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve İstanbul Şehir Tiyatroları Haldun Taner Sahnesi olarak kullanılmakta. Yapıyla ilgili restorasyon çalışmaları devam ederken Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, binanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilmediğini iddia etti.

"HAL BİNASININ İÇİNE 1989 YILINDA KAÇAK HALDUN TANER TİYATRO SAHNESİ EKLENDİ"

Tarihi Kadıköy Hal Binası'nın tarihi sürecini anlatan Şahin, "Bina 1934 yılına kadar hal binası olarak işlevine devam etti. Dönemin ekonomik şartları ve binanın işlevini yitirmesinden dolayı bina, bir süre tapu binası ve itfaiye binası olarak kullanıldı. 1981 yılında bina Atatürk Kültür Merkezi'ne alternatif olması amacıyla tescil ettirildi. 1984 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu binaya bir konservatuar taşındı. 1989 yılında ise binanın içine kaçak ve kanuna aykırı bir şekilde Haldun Taner Tiyatro Sahnesi eklendi. 1999 depremi sonrası binanın güçlendirilmesi gerektiği kararı alındı. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurula bir proje sundu. Kurulsa o dönem Haldun Taner Tiyatro Sahnesi'nin kaçak olduğunu söyleyerek, projeyi reddetti" dedi.

"İBB TARAFINDAN KANUNA AYKIRI BİR ŞEKİLDE PROJE SUNULDU

Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2007 yılında binanın güçlendirilmesi ile ilgili yeni bir proje daha kurula sundu. Ancak kurula sunulan proje 2863 nolu kanuna aykırı bir şekilde sunuldu. Projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hem tescil kararı çıkarılması istendi hem de rölöve, restorasyon projesinin başlaması. Kurulsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan bu projeyi 2007 yılında onayladı.

"ŞU AN RESTORASYON ÇALIŞMASI TAMAMEN DURDURULMALI"

Başlatılan restorasyon çalışmasıyla özgün hal binasının bütün plan yapısının değiştiğini belirten Şahin, " 'U' şeklinde olan hal binası dikdörtgen bir tiyatro binası haline geldi. Bu şekilde özgün hal binası tamamen ikinci sınıf bir yapı muamelesi görüyor. Şu an binanın içinde bulunan özgün duvarlar yıkılıyor ve bir kent hafızası bu şekilde yok oluyor. Hal bu olunca biz Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği ve Mimarlar Odası olarak harekete geçme kararı aldık. İsteğimiz ise, şu an devam eden restorasyon çalışmasının tamamen durdurulması, hal binasının özgün plan şekline geri dönülmesi, kaçak olan yapını ortadan kaldırılması" diye konuştu.

Hal binasının özünün iki katlı olduğunu ve alt katında kemerli 7 adet dükkan bulunduğunu söyleyen Şahin,"Biz Haldun Taner Tiyatro Sahnesi için alternatifte sunuyoruz. Haydarpaşa Tren İstasyonu'nun hemen yanında Et Balık Kurumu'nun boş bir binası var. Burası Haldun Taner Tiyatro Sahnesi olarak değerlendirilebilir. Eski Kadıköy hal binası dünya örneklerinde olduğu gibi endüstri mirası şeklinde tekrar hal binası olarak restore edilebilir. Biz şu an konuyla ilgili yüksek kurula başvuru yapacağız. Umarım bu restorasyon çalışmaları İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun kararıyla bir an önce durdurulur" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI
İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI

Haldun Taner, Restorasyon, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek 12:07 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi 11:51 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı 11:36 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor 10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi 10:40 Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur 10:03 Televizyonunu satışa çıkaran vatandaştan çaresiz ilan: Bebek bezi ve maması ile takas olur
Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti 09:40 Kene belası geri döndü! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu 09:13 Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu

Son Dakika Haberleri
12:06 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek
11:57 Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi
11:50 Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
11:45 İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
11:35 TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı
11:26 Son Dakika: 2021 YKS kılavuzu yayınlandı, 5-13 Ağustos tarihleri arasında tercihler yapılacak
11:21 Mehmet Ceyhan, "Oğlu aşı olmadı" iddialarına paylaştığı fotoğrafla cevap verdi
11:07 Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış
10:58 Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Veriler, büyümenin yüksek oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor
10:53 ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi
Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var Cinsel ilişki sırasında prezervatifin gizlice çıkarılması tecavüz sayılıyor! İngiltere'de bu konuda ceza verilen tek bir olay var         
12:10
Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi Korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun çayına karıştırdı! Mahkeme, ölümcül tuzağı affetmedi         
11:57
İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde silah sesleri! Gelinin babasının 4 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada         
11:45
Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış Tuğba Özay, felç geçirdi! Manavgat'ta çıkan yangında çiftliği yanmış         
11:08
ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi ABD'deki 8.2'lik depremin görüntüleri korkuttu! Sokaklar siren sesleriyle inledi         
10:54
İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı İYİ Partili İlay Aksoy'un paylaştığı Afgan mültecilerle ilgili video sosyal medyada tepki topladı         
10:14
Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi Bülent Ersoy, Bodrum tatilinde makyajsız görüntülendi         
10:00
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi         
09:37
Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim Sevgilisinin yüzüne asit attığı Berfin Özek, o şahısla barışma günlerini anlattı: İntikam almak için gittim         
09:10
Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı Eşiyle tartışan genç kadın kafasına sıktı, ölüm haberini alan yakınları damada saldırdı         
23:37
Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici Sevgilisiyle barışan Şeyma Subaşı'dan uzun bir aradan sonra ilk poz geldi! Mesajı da bir hayli dikkat çekici         
22:43
Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti Kışkırttığı fil tarafından feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti         
22:41
Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı Osmaniye'de çıkan orman yangını sürüyor! Tedbir amacıyla evler boşaltıldı         
22:21
Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı         
19:55
Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler Bakan Soylu'dan düzensiz göçmen eleştirilerine anlamlı yanıt: Memleket zor dönemdeyken bileziklerini gönderdiler         
17:35
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2021 12:19:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-ESKİ KADIKÖY HAL BİNASI'NDA RESTORASYON TARTIŞMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement