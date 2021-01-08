İstanbul eski karlı günlerine hasret kaldı - Son Dakika

İstanbul eski karlı günlerine hasret kaldı

08.01.2021 09:56
İstanbul eski karlı günlerine hasret kaldı, System.String[]

Geçmiş yıllarda kar yağışının etkili olduğu İstanbul, eski karlı günlerine hasret kaldı.

Geçmiş yıllarda kar yağışının etkili olduğu İstanbul, eski karlı günlerine hasret kaldı. Megakent 5 yıl önce bugün yağan kar yağışı ile beyaz örtüye bürünürken, 5 yıl sonra bugün 15 derece sıcaklık ile adeta bahar havası yaşattı.

İstanbul'da hava sıcaklıları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sıcak havayı fırsat bilen İstanbullular da kendilerini dışarı attı. Öte yandan megakent eski karlı günlerine de adeta hasret kaldı. Geçen yıl Şubat ayında mevsimin ilk karının etkisi altında kalan İstanbul, son yıllarda Aralık ve Ocak ayında beklediği kar yağışlarını alamıyor. Diğer taraftan İstanbul'da 5 yıl önce 8 Ocak 2015'te şiddetli kar yağışı etkili olmuştu. Birkaç gün süren kar yağışında İstanbul beyaz örtünün altında kalmıştı.

İstanbul'da bugün ise adeta bahar havası yaşanıyor. Geçen yıl bu zamanlarda soğukların etkili olduğu İstanbul'da bugünlerde güneşli hava etkili oluyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar dışarı akın etti. Vatandaşların en çok megakentin en işlek noktalarından tarihi Taksim Meydanını ve İstiklal Caddesini tercih ettikleri görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul'da hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. - İSTANBUL

İstanbul eski karlı günlerine hasret kaldı
İstanbul eski karlı günlerine hasret kaldı
İstanbul eski karlı günlerine hasret kaldı
İstanbul eski karlı günlerine hasret kaldı
İstanbul eski karlı günlerine hasret kaldı
İstanbul eski karlı günlerine hasret kaldı

İstanbul, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul eski karlı günlerine hasret kaldı - Son Dakika


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