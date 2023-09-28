İstanbul'da sel suları AVM'nin metrelerce yükseklikteki duvarını aştı - Son Dakika

İstanbul'da sel suları AVM'nin metrelerce yükseklikteki duvarını aştı

Son Güncelleme: 28.09.2023 17:46

İstanbul Şişli'deki Perpa alışveriş merkezini su bastı. Sel sularının, AVM'nin duvarlarını aştığı anlar bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'u, Valilik, Meteoroloji ve AFAD'ın uyarıları sonrası şiddetli yağış teslim aldı. Avrupa yakasında etkili olan yağış nedeniyle birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Şişli'deki Perpa AVM de sel sularından nasibini aldı.

AVM'Yİ SU BASTI

Şişli ilçesinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak nedeniyle şehrin eski AVM'lerinden Perpa AVM'yi de su bastı.

O ANLAR KAMERADA

Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, sel sularının AVM duvarlarını aştığı görüldü. Öte yandan ilçedeki diğer bir AVM olan Cevahir AVM'de ise birçok kişi şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - 3. Sayfa

İstanbul, Perpa, Şişli, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sel suları AVM'nin metrelerce yükseklikteki duvarını aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da sel suları AVM'nin metrelerce yükseklikteki duvarını aştı - Son Dakika
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