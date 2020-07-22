İstanbul Eurovelo 13 için yola çıkıyor - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Norveç'ten başlayıp 13 ülkeyi geçerek (Finlandiya, Rusya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan) Edirne'den Türkiye'ye giren EuroVelo'nun 13 numaralı rotasına İstanbul'u dahil etmek için harekete geçti.

İBB, prestijli rotaya İstanbul'u dahil etmek için İBB Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün bünyesinde, alanında uzman üç kişiden oluşan EuroVelo İstanbul Koordinasyon Ekibi oluşturdu. Yenikapı'da yakında faaliyete geçecek olan İstanbul Bisiklet Evi'nin, aynı zamanda EuroVelo Koordinasyon Birimi olarak da hizmet vermesi planlandı.

PRESTİJLİ ROTA EKONOMİK KATKI SUNACAK

Avrupa bisikletli turizm ağı olarak bilinen EuroVelo, 70 bin kilometre üzerinde planlanmış, 45 bin kilometresi tamamlanmış 16 adet uzun yol bisiklet rotasını kapsıyor. Bisikleti ile Avrupa'dan başlayarak uzun mesafeli tura çıkan birçok turistin, ülkemize giriş yapması planlanıyor. İstanbul üzerinden Asya'ya ve Türkiye'den Avrupa yönüne geçişlerde önemli bir durak noktası olacağı düşünülen proje ile İstanbul'un turizmine önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.

EuroVelo 13 rotasının İstanbul'a uzanması, kentin tarihi ve kültürel zenginliğinin bisikletli turizm ağlarına taşınmasını sağlayacak. Geçtiği ülkelerdeki şehirlerin itibar kazandıran bu ağ, kent ekonomisine de katkı sunacak. Ayrıca İstanbul içindeki bisikletli ulaşım altyapısının gelişmesinde rol oynayacak.

Bu rota, AB Turizm ve Ulaştırma Komitesi tarafından desteklenen Sürdürülebilir Turizm projesi olarak tanımlanıyor.Mevcut ağ 1.320 km ile 10.400 km arasında 19 adet uzun yol bisiklet rotasını içeriyor. Köyleri, şehirleri ve ülkeleri birbirine bağlayan bu rotalar, üzerinden geçtikleri yerleşim alanlarına tanıtım, ekonomi ve prestij açısından avantajlar sunuyor. Büyük otoyollar yerine, kırsal alandan geçen yolların kullanıldığı EuroVelo ağları, kültürel çeşitliliğin bilinirliği ve yerelde kalkınma açısından da önemli itici güç oluşturuyor.