İSTANBUL-?Evde Kal? çağrısı bu kez çocuklar için - Son Dakika

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İSTANBUL-?Evde Kal? çağrısı bu kez çocuklar için
6 saat önce
?Evde Kal? çağrısı bu kez çocuklar içinİSTANBUL, (DHA) - Çocukları unutmayan Demirören Medya '#EvdeKal#MüzikleKal' çağrısını bu kez Çocuk Ozanı Onur Erol ile çocuklar için yapacak.
?Evde Kal? çağrısı bu kez çocuklar için
İSTANBUL, (DHA) - Çocukları unutmayan Demirören Medya '#EvdeKal#MüzikleKal' çağrısını bu kez Çocuk Ozanı Onur Erol ile çocuklar için yapacak. Erol'un çocuk şarkılarıyla renklenen sohbeti pazar akşamı tüm çocukları anne ve babalarıyla birlikte sosyal medyada buluşturacak.
Demirören Medya'nın sosyal medyada büyük ses getiren '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi devam ediyor. Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla sürdürülen kampanyadan bu kez çocuklar için ezgiler yükselecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
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