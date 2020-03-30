İstanbul "evde kal" çağrısına uyuyor
7 saat önce
Üsküdar Salacak sahilinden drone genel Kız kulesi Caddebostan sahili İSTANBUL - Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin alındığı İstanbul'da da sosyal yaşam alanları boş kaldı.
Üsküdar Salacak sahilinden drone genel
Kız kulesi
Caddebostan sahili İSTANBUL - Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin alındığı İstanbul'da da sosyal yaşam alanları boş kaldı. Özellikle kıyı ve parkların boş olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:10 Kaynak: AA
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