Üsküdar Salacak sahilinden drone genel

Kız kulesi

Caddebostan sahili İSTANBUL - Kovid-19 salgınına karşı tedbirlerin alındığı İstanbul'da da sosyal yaşam alanları boş kaldı. Özellikle kıyı ve parkların boş olduğu görüldü.