Evin sahibi ihbar için karakola gidince kamyonetini de çaldılar

ESENYURT'ta 3 şüpheli, sabaha karşı hırsızlık yaptıkları evin sahibi ihbar için karakola gidince, geri dönüp kamyonetini de çaldı.

Esenyurt Çınar Mahallesi'nde 19 Haziran Pazar günü sabah erken saatlerde apartman dairesine giren 3 şüpheli, televizyon, bilgisayar monitörü ve bir miktar para çaldı. Hırsızlar bir süre apartman çevresinde bekledi. Sabah uyandıklarında soyulduklarını anlayan evin sahipleri, polis merkezine gitti. Bu durumu fırsat bilen hırsızlar, ikinci kez girdikleri evden bu kez kamyonetin anahtarını da aldı. Çaldıkları eşyaları, ev sahibinin kamyonetiyle taşıdılar.

APARTMAN ÇEVRESİNDE BEKLEYİP, KAMYONETİ ÇALDILAR

Hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızların apartman çevresinde beklediği, ev sahipleri ihbar için karakola gidince apartmana yeniden girdikleri görülüyor. Hırsızlar çaldıkları eşyaları kamyonete yükleyip, mahalleden ayrılıyor. Polis, çalınan kamyoneti kısa süre içinde bulurken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

"HIRSIZLAR TEKRAR EVE GİRİP, KONTAK ANAHTARINI ÇALMIŞLAR"Mahalle sakini Necla Beçler, "Sabah saat 04.00-05.00 sıralarında eve girmişler. Televizyon ve bilgisayar monitörü çalmışlar. Biz hiç duymadık seslerini. Tabi ev sahipleri sabah soyulduğunu fark edip karakola gidiyorlar, şikayet için. Bu sırada hırsızlar eve tekrar girip, kamyonetin anahtarını da çalmışlar. Çok şaşırdık. Ev sahipleri evdeyken gelmişler. Bizim burada can güvenliğimiz yok gerçekten. Bizi bile götürürler" diye konuştu.

- İstanbul