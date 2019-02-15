İstanbul Eylem Hazırlığındaki PKK'lılara Operasyon 12 Gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKKKCK'nın gençlik yapılanmasının korsan gösteri ve emniyet güçlerine yönelik silahlı saldırı gibi eylemler yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKKKCK'nın gençlik yapılanmasının korsan gösteri ve emniyet güçlerine yönelik silahlı saldırı gibi eylemler yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmada şüphelilerin eylem hazırlığında olduklarını belirleyerek gece saatlerinde çeşitli ilçelerde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bıçak, tabanca, çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve basılı dokümanlar ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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