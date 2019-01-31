İstanbul Eyüpsultan'da Asfalt Taşıyan Kamyon Devrildi
1 saat önce
İstanbul- (Geniş haber) EYÜPSULTAN'DA ASFALT TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİHaber-Kamera Hasan YILDIRIM-Murat SOLAK-Melih OKUMUŞİSTANBUL,(DHA)Eyüpsultan'da sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi.
İstanbul- (Geniş haber) EYÜPSULTAN'DA ASFALT TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ
Haber-Kamera Hasan YILDIRIM-Murat SOLAK-Melih OKUMUŞİSTANBUL,(DHA
)
Eyüpsultan'da sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza Alibeyköy TEM Otoyolu sapağında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yasin Ceylan(50) yönetimindeki 34 KD 9815 plakalı sıcak asfalt taşıyan hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi. Bariyerlere doğru devrilen kamyonun sürücüsü Ceylan kazayı yara almadan atlattı. Hafriyat kamyonunun camları kırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis
ekipleri yolu trafiğe kapatırken, yan yatan hafriyat kamyonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne ait vinçle yoldan kaldırıldı. Kamyonun yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DEMİRE VURMAMLA KONTROLÜMÜ KAYBETTİM
Kamyon şoförü Yasin Ceylan, Demire vurdum. Demire vurmamla kontrolümü kaybedip devrildim. Sıcak asfalt taşıyordum. Bende bir şey yok. Kafam biraz ağrıdı. Başka bir şeyim yok dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:11 Kaynak: DHA
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