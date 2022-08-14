İstanbul'da 5 aracın hız göstergelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 5 aracın hız göstergelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı

14.08.2022 13:40

İstanbul Eyüpsultan'da aynı mahallede 5 aracın hız göstergesi ve ekranının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

İstanbul Eyüpsultan'da aynı mahallede 5 aracın hız göstergesi ve ekranının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Göktürk Merkez Mahallesi'ne gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, park halindeki aynı model 5 aracın hız göstergesi ile ekranını çalarak kaçtı.

Durumu fark eden araç sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Araç sahiplerinden Emin Uzun, otomobilinde 300 bin lira civarında bir masraf olduğunu belirterek, "Hırsızlar gece gelmiş, camı kırarak içeri girmiş ve göstergeleri çalmış. Caddede park halinde olan başka araçlardan da hırsızlık yapmışlar." dedi.

Mağdurlardan Mehmet Akyazıcı ise daha önce de benzer bir olayın yaşandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Akyazıcı, "Bu ilk değil, son da olmayacak. Daha önce de aracımdan hırsızlık yapılmıştı." diye konuştu.

Polis ekiplerinin şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
İstanbul'da yapılan uygulamada 2 aranan şahıs ve 2 yoklama kaçağı yakalandı İstanbul'da yapılan uygulamada 2 aranan şahıs ve 2 yoklama kaçağı yakalandı İstanbul'da lüks otomobillerden ön konsol hırsızlığı kamerada İstanbul'da lüks otomobillerden ön konsol hırsızlığı kamerada
Kaynak: AA

Eyüpsultan, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 5 aracın hız göstergelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 18:18:35. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 5 aracın hız göstergelerinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement