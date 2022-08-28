İstanbul'da arızalanan kamyonetten kaçan düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da arızalanan kamyonetten kaçan düzensiz göçmenler yakalandı

28.08.2022 15:46
İstanbul'da arızalanan kamyonetten kaçan düzensiz göçmenler yakalandı

İstanbul Eyüpsultan'da bindikleri kamyonet TEM Otoyolu'nda arızalanınca aracın kasasından kaçan 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Eyüpsultan'da bindikleri kamyonet TEM Otoyolu'nda arızalanınca aracın kasasından kaçan 13 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde arızalanarak sürücüsü tarafından yolun sağına çekilen kamyonetin kasasından inip kaçan düzensiz göçmenler olduğunu belirleyen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Ekipler kısa sürede 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan kamyonetin sahibi R.B. ile sürücüsü O.A. sevk edildikleri adliyede, haklarında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Eyüpsultan, İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da arızalanan kamyonetten kaçan düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da arızalanan kamyonetten kaçan düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika
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