Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde arızalanarak sürücüsü tarafından yolun sağına çekilen kamyonetin kasasından inip kaçan düzensiz göçmenler olduğunu belirleyen Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Eyüpsultan, İstanbul, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da arızalanan kamyonetten kaçan düzensiz göçmenler yakalandı - Son Dakika

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