Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, "haksız tahrik indirimi" sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, "haksız tahrik indirimi" sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

08.09.2022 12:11

İstanbul Eyüpsultan'da boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Özdemir'i göğsünden bıçaklayarak öldüren Nuran Özdemir hakkında, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstanbul'da boşanma aşamasındaki çiftten Ahmet Özdemir, karısı Nuran Özdemir'in yaşadığı evin önüne gidip kapıyı yumruklamış ve hakaretlerde bulunmuştu. Kadının kapıyı açması üzerine tartışmaya başlayan çift kavgaya tutuşmuştu. O sırada Nuran Özdemir buzdolabının üzerindeki bıçağı alarak çocuklarının babasını göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. İddianamede, hastaneye kaldırılan maktulün kurtarılamadığı belirtilerek, olayın ardından tutuklanan Nuran Özdemir'in, "haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nuran Özdemir, avukatı Harun Gözübüyük ile katıldı.
Maktul Ahmet Özdemir'in annesi ve kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, önceki celse savcının açıkladığı esasa dair görüşüne karşı tarafların son beyanları alındı. Maktulün annesi Sevgi Özdemir sanığın oğlunu kasten öldürdüğünü belirterek, şikayetçi olduğunu ifade etti.

"ÖLMESİNİ İSTEMEDİM, ÇOCUKLARIMIN BABASIYDI"

Sanık Nuran Özdemir, maktulü bilerek ve isteyerek öldürmediğini, planlı bir cinayet kastı olmadığını ifade ederek, "Bıçağı savurduğumda dahi eşime denk geldiğini düşünemedim, boşluğa denk geldiğini düşündüm. Yemin ederim ki doğruyu söylüyorum. Ölmesini istemedim, çocuklarımın babasıydı. Suçlu değilim, olay bir anda oldu." diye konuştu.

YARALADIKTAN SONRA PANSUMAN YAPMIŞ

Sanığın avukatı Gözübüyük, maktulün gece yarısı müvekkilinin evine alkollü şekilde gittiğini ve saldırgan bir ruh hali içinde olduğunu belirtti. Müvekkilinin, komşular rahatsız olmasın diye maktulü eve aldığını, olayın bu sırada yaşandığını anlatan Gözübüyük, müvekkilinin maktule olayın ardından pansuman yaptığına dikkati çekti. Gözübüyük, olayın meşru müdafaa kapsamında gerçekleştiğini savunarak müvekkilinin tahliyesini istedi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İLE 17.5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa önce "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın bu suçu "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle cezayı 21 yıla indiren heyet, sanığın suçtan sonraki davranışlarını da dikkate alarak cezayı 17 yıl 6 aya düşürdü. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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Kaynak: AA

Sevgi Özdemir, Ahmet Özdemir, Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, 'haksız tahrik indirimi' sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evini basan boşanma aşamasındaki kocasını öldüren kadın, "haksız tahrik indirimi" sonucu 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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