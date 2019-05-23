İstanbul- Eyüpsultan'da İnşaat Alanında Ölen Küçük Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı
12 saat önce
İstanbul- EYÜPSULTAN'DA İNŞAAT ALANINDA ÖLEN KÜÇÜK ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (ek görüntü)Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)Eyüpsultan'da inşaat alanındaki kuyuya düşerek hayatını kaybeden Baran Geldi, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son...
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:09 Kaynak: DHA
İstanbul- EYÜPSULTAN'DA İNŞAAT ALANINDA ÖLEN KÜÇÜK ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (ek görüntü)
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)
Eyüpsultan'da inşaat alanındaki kuyuya düşerek hayatını kaybeden Baran Geldi, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
9 yaşındaki Baran Geldi İslambey Mahallesinde iki gün önce İnşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Küçük Baran için bugün öğle vakti Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eyüpsultan Belediye başkanı Deniz Köken, Baran'ın ailesi, komşuları ve akrabaları katıldı. Törende Baran'ın annesi ve babası taziyeleri kabul etti. Baran için öğle vakti cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Baran Geldi Eyüpsultan kabristanlığında toprağa verildi.
Çocuğunun Sınıf Arkadaşını Taciz Eden Baba Tutuklandı
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: YSK Kararı Bizi Teyit Etmiştir, Onaylamıştır
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Kadrosuna Kattı