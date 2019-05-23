Son Dakika Haberleri: İstanbul- Eyüpsultan'da İnşaat Alanında Ölen Küçük Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul- Eyüpsultan'da İnşaat Alanında Ölen Küçük Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı

12 saat önce

İstanbul- EYÜPSULTAN'DA İNŞAAT ALANINDA ÖLEN KÜÇÜK ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (ek görüntü)Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)Eyüpsultan'da inşaat alanındaki kuyuya düşerek hayatını kaybeden Baran Geldi, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son...

İstanbul- EYÜPSULTAN'DA İNŞAAT ALANINDA ÖLEN KÜÇÜK ÇOCUK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (ek görüntü)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

Eyüpsultan'da inşaat alanındaki kuyuya düşerek hayatını kaybeden Baran Geldi, Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

9 yaşındaki Baran Geldi İslambey Mahallesinde iki gün önce İnşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Küçük Baran için bugün öğle vakti Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Eyüpsultan Belediye başkanı Deniz Köken, Baran'ın ailesi, komşuları ve akrabaları katıldı. Törende Baran'ın annesi ve babası taziyeleri kabul etti. Baran için öğle vakti cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Baran Geldi Eyüpsultan kabristanlığında toprağa verildi.
İstanbul- Eyüpsultan'da İnşaat Alanında Ölen Küçük Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:09 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuğunun Sınıf Arkadaşını Taciz Eden Baba Tutuklandı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: YSK Kararı Bizi Teyit Etmiştir, Onaylamıştır CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Kadrosuna Kattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.5.2019 06:33:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Eyüpsultan'da İnşaat Alanında Ölen Küçük Çocuk Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]