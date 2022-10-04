İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA SERVİSTEN İNEN 7 KİŞİ, TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYE SALDIRDI - Son Dakika
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İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA SERVİSTEN İNEN 7 KİŞİ, TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYE SALDIRDI

04.10.2022 09:31
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA SERVİSTEN İNEN 7 KİŞİ, TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYE SALDIRDI

EYÜPSULTAN'da servisten bir anda inen 7 kişi, yol meselesi yüzünden tartıştıkları sürücüye saldırdı.

EYÜPSULTAN'da servisten bir anda inen 7 kişi, yol meselesi yüzünden tartıştıkları sürücüye saldırdı. "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" uyarısına aldırmayan grup, hem sürücüyü hem de otomobili tekmeledi.

Dün akşam saatlerinde Silahtarağa Mahallesi'nde, iddiaya göre yol verme yüzünden servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inerek tartışmayı sürdürmeye çalışan sürücü, servisten bir anda inen 7 kişinin saldırısına uğradı.

SERVİSTEN İNER İNMEZ SÜRÜCÜYE DALDI, ARADA KALDI

Kavgayı alevlendiren ise servisten inen yolcu oldu. Servisten iner inmez, "Ne diyorsun sen" diyerek, hızla sürücüye saldıran kişi, diğerlerini de harekete geçirdi. Grup hep birlikte otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. İlk saldırıyı gerçekleştiren kişi ise arada kaldı. Bir ara yere düşen saldırgan, kalkarak kavgaya devam etti.

"OTOMOBİLDE AİLE VAR, TERBİYELİ OLUN" UYARISI DURDURAMADITekme ve yumrukların hedefi olan otomobil sürücüsü ne yapacağını şaşırırken, çevredekiler yardıma koştu. Otomobilden çıkan bir kadın ise, "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" diyerek saldırganları durdurmaya çalıştı. Ancak servisten inenlerden biri, "Otomobiline geç" diyerek tekme atmaya devam etti. Aile otomobile güçlükle kendini atarken, servisten hızla inerek ilk saldırıyı gerçekleştiren kişi, "Otomobilde aile varsa inmeyecektin" diyerek, bu kez de otomobile tekme attı. Otomobil sokaktan güçlükle uzaklaştı.

KAVGA ANI KAMERADA

Trafikteki yol tartışması ile başlayarak tekmeli yumruklu kavgaya dönüşen o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Servis minibüsüne doğru yaklaşan otomobil sürücüsü, servisten bir anda inen kişinin "Ne diyorsun ulan sen" sözleri ile birlikte tekme ve yumrukların hedefi oldu. Servisteki diğer kişiler de otomobil sürücüsüne saldırdı. Grubun otomobil sokaktan ayrılırken de saldırısını sürdürdüğü görüldü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA SERVİSTEN İNEN 7 KİŞİ, TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜYE SALDIRDI - Son Dakika

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