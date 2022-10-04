(Ek bilgiyle) Eyüpsultan'da servisten inen 7 kişi, tartıştıkları sürücüye saldırdı

EYÜPSULTAN'da servisten bir anda inen 7 kişi, yol meselesi yüzünden tartıştıkları sürücüye saldırdı. "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" uyarısına aldırmayan grup hem sürücüyü hem de otomobili tekmeledi. Mahalle sakinleri ise yol kenarına koyulan demir dubadan ötürü sokakta sürekli kavga çıktığını belirtti.

Dün akşam saatlerinde Silahtarağa Mahallesi'nde, iddiaya göre yol verme yüzünden servis minibüsünün şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilden inerek tartışmayı sürdürmeye çalışan sürücü, servisten bir anda inen 7 kişinin saldırısına uğradı.

SERVİSTEN İNER İNMEZ SÜRÜCÜYE DALDI, ARADA KALDI

Kavgayı alevlendiren ise servisten inen yolcu oldu. Servisten iner inmez, "Ne diyorsun sen" diyerek, hızla sürücüye saldıran kişi, diğerlerini de harekete geçirdi. Grup hep birlikte otomobil sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. İlk saldırıyı gerçekleştiren kişi ise arada kaldı. Bir ara yere düşen saldırgan, kalkarak kavgaya devam etti.

"OTOMOBİLDE AİLE VAR, TERBİYELİ OLUN" UYARISI DURDURAMADITekme ve yumrukların hedefi olan otomobil sürücüsü ne yapacağını şaşırırken, çevredekiler yardıma koştu. Otomobilden çıkan bir kadın ise, "Otomobilde aile var, terbiyeli olun" diyerek saldırganları durdurmaya çalıştı. Ancak servisten inenlerden biri, "Otomobiline geç" diyerek tekme atmaya devam etti. Aile otomobile güçlükle kendini atarken, servisten hızla inerek ilk saldırıyı gerçekleştiren kişi, "Otomobilde aile varsa inmeyecektin" diyerek, bu kez de otomobile tekme attı. Otomobil sokaktan güçlükle uzaklaştı.

KAVGA ANI KAMERADATrafikteki yol tartışması ile başlayarak tekmeli yumruklu kavgaya dönüşen o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Servis minibüsüne doğru yaklaşan otomobil sürücüsü, servisten bir anda inen kişinin "Ne diyorsun ulan sen" sözleri ile birlikte tekme ve yumrukların hedefi oldu. Servisteki diğer kişiler de otomobil sürücüsüne saldırdı. Grubun otomobil sokaktan ayrılırken de saldırısını sürdürdüğü görüldü.

"HER AKŞAM BİR OLAY"

Mahalle sakinlerinden Enes Sevim, "Dün akşam trafikten dolayı kavga oldu. Kenarda duba olarak koydukları demirlerden dolayı. Birisi aşağı iniyor, birisi yukarı çıkıyor. Ondan dolayı sürekli bir tartışmalar oluyor. Her akşam bir tartışma, bir olay. Minibüsle bir binek araç karşı karşıya geliyorlar. Sözlü tartışmadan sonra birbirlerine saldırmaya başlıyorlar. Yedi kişi saldırmışlar. Ondan sonra diğer karşı taraf tekmiş. Arbede yaşanmış" dedi.

- İstanbul