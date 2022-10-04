Eyüpsultan'da trafikteki kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da trafikteki kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı

04.10.2022 16:30

İstanbul Eyüpsultan'da trafikte yaşanan tartışma sonucu servis minibüsünden inen bazı kişilerin, otomobil sürücüsünü darbettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Eyüpsultan'da trafikte yaşanan tartışma sonucu servis minibüsünden inen bazı kişilerin, otomobil sürücüsünü darbettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Silahtarağa Mahallesi'nde servis minibüsü şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında trafikte henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine araçtan inen otomobil sürücüsü, minibüsten inen kişiler tarafından darbedildi.

Çevre sakinlerinin araya girerek sonlandırdığı kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Eyüpsultan, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da trafikteki kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da trafikteki kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı - Son Dakika
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