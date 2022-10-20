İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY OTOMOBİLE ÇARPTI

20.10.2022 18:38

EYÜPSULTAN'da kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşıya geçen otomobile tramvay çarptı.

EYÜPSULTAN'da kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşıya geçen otomobile tramvay çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 YK 4103 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı...O anlar kamerada Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı...O anlar kamerada Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da tramvay ve otomobil çarpıştı, o anlar kameraya yansıdı

Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:45 Aylık gelirini açıklayan CZN Burak, yapılan sert eleştirilere cevap verdi: Babamla çalışıyorum
00:19 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Tedbir amaçlı gözetim altında
00:09 Geri dönüşüm tesisi çalışanının bulduğu bilezik şaşkınlık yarattı! Video çekerek tüm Türkiye'ye seslendi
23:48 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyaloğu anlattı: Şanlıurfa'da sıkıntılar vardı
23:30 Antalya'da mermerciye gizemli bir kroki bırakılmıştı! Ekipler bugün kanalizasyonda bir erkek cesedi buldu
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:18 Fakıbaba'nın istifası Meclis'te gergin anlar yaşanmasına neden oldu! Sakinliğiyle bilinen Bülent Turan, HDP'li ismin lafını duyunca yerinden sıçradı
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 01:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement