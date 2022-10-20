Kaza, gece saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 YK 4103 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.